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Генштаб: ВСУ наступают на юге и продвинулись на востоке

Генштаб: ВСУ наступают на юге и продвинулись на востоке ВС Украины продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех, а также осуществляют контратаку в Луганской области.
В регионе
21 июня 2023 г. 10:08
Генштаб: ВСУ наступают на юге и продвинулись на востоке

ВС Украины продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех, а также осуществляют контратаку в Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка-Вербовое, Вольное Поле-Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

Ковалев отметил, что противник сосредотачивает основные усилия по ведению обороны и пытается не допустить продвижения ВСУ.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях, и имеют частичный успех в Луганской области.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка-Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил Ковалев.

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Версия на английском языке General Staff: Armed Forces of Ukraine advancing in south, east

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