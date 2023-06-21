Генштаб: ВСУ наступают на юге и продвинулись на востоке

ВС Украины продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех, а также осуществляют контратаку в Луганской области.

ВС Украины продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех, а также осуществляют контратаку в Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка-Вербовое, Вольное Поле-Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

Ковалев отметил, что противник сосредотачивает основные усилия по ведению обороны и пытается не допустить продвижения ВСУ.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях, и имеют частичный успех в Луганской области.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка-Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - заявил Ковалев.