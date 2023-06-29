Генштаб: ВСУ на Бахмутском направлении перехватили инициативу

ВС Украины на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу, и закрепляются на достигнутых рубежах.

ВС Украины на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу, и закрепляются на достигнутых рубежах.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

"На Бахмутском направлении украинские воины перехватили стратегическую инициативу, ведут наступательные действия широким фронтом. На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей, имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Так, на направлении Ровнополь-Володино на границе Донецкой и Запорожской областей ВСУ имели частичный успех.

"Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Российские войска оказывают ярое сопротивление. В то же время противник несет значительные потери в личном составе и технике", - сказал Ковалев.