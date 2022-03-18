Генштаб ВСУ : Для войны в Украине набираются боевики "армии Асада" и "Хезболлы"

Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".

Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По сообщению Генштаба, командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает восполнять потери личного состава за счет иностранцев. "По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и "Хезболлы", - указывает Генштаб.

Главным требованием к иностранным боевикам - опыт ведения боевых действий в городских условиях. В то же время, по имеющейся информации, привлекаемые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки для возможности попасть в страны Европы, указывается с сообщении.