Генштаб ВСУ: 31 батальонно-тактическая группа РФ потеряла боеспособность

С начала боевых действий в Украине 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории страны, потеряла боеспособность.

С начала боевых действий в Украине 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории страны, потеряла боеспособность.

Как передает Report, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник в Полесском, Северском, Южнобугском районах понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед российские войска получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных - враг существенно снизил темпы продвижения.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы", - сказано в сообщении.