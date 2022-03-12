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Генштаб ВСУ: 31 батальонно-тактическая группа РФ потеряла боеспособность

Генштаб ВСУ: 31 батальонно-тактическая группа РФ потеряла боеспособность С начала боевых действий в Украине 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории страны, потеряла боеспособность.
В регионе
12 марта 2022 г. 09:45
Генштаб ВСУ: 31 батальонно-тактическая группа РФ потеряла боеспособность

С начала боевых действий в Украине 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории страны, потеряла боеспособность.

Как передает Report, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник в Полесском, Северском, Южнобугском районах понес большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед российские войска получили достойный отпор от украинских защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных - враг существенно снизил темпы продвижения.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевшие непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

В течение последних трех суток наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın 31 taktik tabur dəstəsi döyüş qabiliyyətini itirib"

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