Генштаб ВС Украины: За сутки уничтожены 7 воздушных целей ВС России

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск было поражено 7 воздушных целей: 5 БПЛА типа Орлан-10, 1 вертолет Ка-52 и 1 крылатая ракета.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск было поражено 7 воздушных целей: 5 БПЛА типа Орлан-10, 1 вертолет Ка-52 и 1 крылатая ракета.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 18 атак врага, уничтожены 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника", - говорится в сообщении.

ВС РФ не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом. Одновременно поддерживает напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории Беларуси.

"На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник осуществляет опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.



На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка", - отмечается в сообщении.