О нас

Генштаб ВС Украины: Потери российских войск составили 28,85 тыс. человек

Генштаб ВС Украины: Потери российских войск составили 28,85 тыс. человек С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 850 военнослужащих из личного состава.
В регионе
21 мая 2022 г. 11:41
Генштаб ВС Украины: Потери российских войск составили 28,85 тыс. человек

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 850 военнослужащих из личного состава.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ликвидировано 1 278 российских танков, 3 116 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 средство ПВО, 204 самолета, 169 вертолетов, 13 кораблей/катеров, 462 БПЛА, 104 крылатых ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что самые большие потери противника (последние сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Организаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно Азовстали и Мариуполя
ВидеоОрганизаторы Евровидения отреагировали на призыв Kalush Orchestra касательно "Азовстали" и Мариуполя
15 мая 2022 г. 02:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi