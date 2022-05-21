Генштаб ВС Украины: Потери российских войск составили 28,85 тыс. человек

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 850 военнослужащих из личного состава.

С начала войны в Украине российские войска потеряли более 28 850 военнослужащих из личного состава.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ликвидировано 1 278 российских танков, 3 116 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 средство ПВО, 204 самолета, 169 вертолетов, 13 кораблей/катеров, 462 БПЛА, 104 крылатых ракет.

В Генштабе ВСУ сообщили, что самые большие потери противника (последние сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.