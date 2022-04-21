Генштаб ВС Украины: Общие потери российских войск составили 21 тыс. человек

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 тыс. человек.

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 829 танков, 2 118 боевых бронированных машин, 393 артиллерийских систем, 172 самолета и 151 вертолет.

Кроме того, ВС России потеряли 1 508 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 166 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.