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    Генштаб ВС Турции: С начала операции “Оливковая ветвь” нейтрализовано 484 террористов

    В результате боев погибло два и ранено четыре члена оппозиционной Сирийской Свободной Армии© Foto: "Anadolu"

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Генеральный штаб Вооруженных сил Турции заявил, что с начала операции “Оливковая ветвь” на севере Сирии в Африне нейтрализовано 484 террористов.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, 7 военных самолетов в ночные часы уничтожили несколько убежищ, складов с вооружением и огневых точек, принадлежащих ПКК, PYD/YPQ (сирийские ячейки ПКК) и ИГИЛ.

    Кроме этого, был нейтрализовано 37 членов ПКК, PYD/YPQ (сирийские ячейки ПКК) и ИГИЛ. Таким образом, с начала военной операции нейтрализовано 484 террористов. 

    ***10:03

    Вооруженные силы Турции за последние сутки нейтрализовали 53 террориста из ПКК, YPQ/ PYD (сирийские ячейки ПКК) и ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сообщило министерство обороны Турции.

    В результате боев погибло два и ранено четыре члена оппозиционной Сирийской Свободной Армии (ССА).

    С начала военной операции нейтрализовано 447 террористов. 

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