 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генштаб: В Африне уничтожено 597 террористов

    Турецкие военные совместно со Свободной сирийской армией продолжают операции по очистке города Африн от террористов

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В результате проведенной турецкими войсками в сирийском Африне операции "Оливковая ветвь" было уничтожено 597 террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, информацию распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

    В заявлении говорится, что турецкие военные совместно со Свободной сирийской армией продолжают операции по очистке города Африн от террористов. По информации, до центра города осталось 13 км.

    Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi