Генштаб: В Африне уничтожено 597 террористов

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В результате проведенной турецкими войсками в сирийском Африне операции "Оливковая ветвь" было уничтожено 597 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, информацию распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

В заявлении говорится, что турецкие военные совместно со Свободной сирийской армией продолжают операции по очистке города Африн от террористов. По информации, до центра города осталось 13 км.

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января.