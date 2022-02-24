Генштаб Украины: В Черноморской зоне используются беспилотники "Байрактар"

В Черноморской зоне операции ВСУ используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

В Черноморской зоне операции ВСУ используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе Украины.

"В направлении Рудня (Беларусь) - Виступович (Украина) противник попытался пересечь государственную границу двумя танками, бронетранспортерами и автомобильной техникой. В результате боя противник понес потери: уничтожил 5 аронетранспортеров и автомобиль. Атака танков противника в районе Путивля остановлена. Вертолет КА-52 разбился над Вышгородом. Идут бои за города Геническ, Скадовск, Чаплинка", - говорится в сообщении Генштаба.