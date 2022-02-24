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Генштаб Украины: В Черноморской зоне используются беспилотники "Байрактар"

Генштаб Украины: В Черноморской зоне используются беспилотники "Байрактар" В Черноморской зоне операции ВСУ используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".
В регионе
24 февраля 2022 г. 17:33
Генштаб Украины: В Черноморской зоне используются беспилотники Байрактар

В Черноморской зоне операции ВСУ используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе Украины.

"В направлении Рудня (Беларусь) - Виступович (Украина) противник попытался пересечь государственную границу двумя танками, бронетранспортерами и автомобильной техникой. В результате боя противник понес потери: уничтожил 5 аронетранспортеров и автомобиль. Атака танков противника в районе Путивля остановлена. Вертолет КА-52 разбился над Вышгородом. Идут бои за города Геническ, Скадовск, Чаплинка", - говорится в сообщении Генштаба.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine: Bayraktar drones used in Black Sea zone
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Qara dəniz bölgəsində “Bayraktar”dan istifadə edirik”

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