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Генштаб Украины: С 20 по 22 февраля обезврежено около 200 "вагнеровцев"

Генштаб Украины: С 20 по 22 февраля обезврежено около 200 "вагнеровцев" С 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении было ликвидировано около 200 наемников ЧВК "Вагнера", а в районе Верхнеторецкого с 22 по 24 февраля уничтожено до 30 мобилизованных оккупантов.
В регионе
26 февраля 2023 г. 23:47
Генштаб Украины: С 20 по 22 февраля обезврежено около 200 вагнеровцев

С 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении было ликвидировано около 200 наемников ЧВК "Вагнера", а в районе Верхнеторецкого с 22 по 24 февраля уничтожено до 30 мобилизованных оккупантов.

Как передает Report, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер".

Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинска Российской Федерации.

Вместе с тем, в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ", - отметили в ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Fevralın 20-dən 22-dək 200-ə yaxın “vaqnerçi” zərərsizləşdirilib”

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