Генштаб Украины: Российские воздушно-десантные дивизии отказываются от участия в боях

«Подразделения 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий России с территории Луганской области Украины вернулись на территорию постоянной дислокации в России в связи с отказом от участия в бою».

«Подразделения 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий России с территории Луганской области Украины вернулись на территорию постоянной дислокации в России в связи с отказом от участия в бою».

Как передает Report, об этом говорится в оперативном сообщении, распространенном Генеральным штабом ВСУ.

Сообщается, что российские войска обстреляли из артиллерийских орудий Николаевский, Таврический, Кульбакинский, Белокриницкий, Трудолыбский, Благодатный, Лучинский и Топольский районы Украины.

Согласно сообщению, украинские защитники предотвратили 11 атак российских войск в направлении Донецкой и Луганской областей, уничтожив 3 танка, 5 артиллерийских установок, 2 ББМ и 13 автомобилей. Войска ПВО Украины уничтожили две российские зенитно-ракетные комплексы «Орлан-10».