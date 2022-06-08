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Генштаб Украины: Российские воздушно-десантные дивизии отказываются от участия в боях

Генштаб Украины: Российские воздушно-десантные дивизии отказываются от участия в боях «Подразделения 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий России с территории Луганской области Украины вернулись на территорию постоянной дислокации в России в связи с отказом от участия в бою».
В регионе
8 июня 2022 г. 09:35
Генштаб Украины: Российские воздушно-десантные дивизии отказываются от участия в боях

«Подразделения 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий России с территории Луганской области Украины вернулись на территорию постоянной дислокации в России в связи с отказом от участия в бою».

Как передает Report, об этом говорится в оперативном сообщении, распространенном Генеральным штабом ВСУ.

Сообщается, что российские войска обстреляли из артиллерийских орудий Николаевский, Таврический, Кульбакинский, Белокриницкий, Трудолыбский, Благодатный, Лучинский и Топольский районы Украины.

Согласно сообщению, украинские защитники предотвратили 11 атак российских войск в направлении Донецкой и Луганской областей, уничтожив 3 танка, 5 артиллерийских установок, 2 ББМ и 13 автомобилей. Войска ПВО Украины уничтожили две российские зенитно-ракетные комплексы «Орлан-10».

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Версия на английском языке Ukraine’s General Staff: Russian servicemen refuse to take part in hostilities
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın hava-desant diviziyalarının bölmələri döyüşdə iştirakdan imtina edib"

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