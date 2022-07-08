О нас

Генштаб Украины: Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы Донбасса

Генштаб Украины: Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы Донбасса "В направлении Северска ВС РФ обстреляли Черниговскую область из реактивной артиллерии и минометов. Они продолжают оборонительные действия в направлении Харькова".
В регионе
8 июля 2022 г. 08:54
Генштаб Украины: Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы Донбасса

"В направлении Северска ВС РФ обстреляли Черниговскую область из реактивной артиллерии и минометов. Они продолжают оборонительные действия в направлении Харькова".

Как сообщает Report, об этом говорится в ежедневной оперативной информации Генштаба Украины.

"Противник вел артиллерийский огонь по многим направлениям. Возле Петровки произошел авиаудар. Украинские военные отразили попытку атаки другой стороны в направлении Дементовки. В районе Богородичного, войска РФ отступили, понеся потери при очередной попытке атаки. В направлении Бахмута обстреляны из минометов и артиллерии населенные пункты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС России на Бахмутском направлении совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian General Staff: Russian troops continue shelling Donbas
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiya Donbasda 3 istiqamətdə hava hücumuna başlayıb"

Экслюзивные новости

Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi