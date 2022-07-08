Генштаб Украины: Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы Донбасса

"В направлении Северска ВС РФ обстреляли Черниговскую область из реактивной артиллерии и минометов. Они продолжают оборонительные действия в направлении Харькова".

"В направлении Северска ВС РФ обстреляли Черниговскую область из реактивной артиллерии и минометов. Они продолжают оборонительные действия в направлении Харькова".

Как сообщает Report, об этом говорится в ежедневной оперативной информации Генштаба Украины.

"Противник вел артиллерийский огонь по многим направлениям. Возле Петровки произошел авиаудар. Украинские военные отразили попытку атаки другой стороны в направлении Дементовки. В районе Богородичного, войска РФ отступили, понеся потери при очередной попытке атаки. В направлении Бахмута обстреляны из минометов и артиллерии населенные пункты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВС России на Бахмутском направлении совершили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк.