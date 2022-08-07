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Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ

Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ Генштаб раскрыл новые потери РФ в Украине. Украинские войска ликвидировали еще 300 человек.
В регионе
7 августа 2022 г. 15:39
Генштаб Украины раскрыл новые потери РФ

Генштаб раскрыл новые потери РФ в Украине. Украинские войска ликвидировали еще 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Генштаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 августа ориентировочно составили: личного состава - около 42 200 (+300) человек ликвидировано, танков-1805 (+3) ед, боевых бронированных машин - 4055 (+4) ед, артиллерийских систем - 958 (+3) ед, РСЗО - 260 (+0) ед, средства ПВО - 132 (+5) ед, самолетов-223 (+0) ед, вертолетов – 191 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6), крылатые ракеты - 182 (+0), корабли / катера-15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед, специальная техника-86 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine reveals Russian casualties
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: “Rusiyanın hərbi itkiləri 42 mini ötüb”

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