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Генштаб Украины: Потери российских военных составили около 30 350

Генштаб Украины: Потери российских военных составили около 30 350 С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 350 российских военных. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
В регионе
30 мая 2022 г. 10:50
Генштаб Украины: Потери российских военных составили около 30 350

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 350 российских военных. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери ВС России на 30 мая ориентировочно составили: 1349 танков, 3282 боевых бронированных машин, 643 артиллерийских систем, 205 РСЗО, 93 средства ПВО, 207 самолетов, 174 вертолета, 507 БПЛА, 13 кораблей и катеров

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении Генштаба Украины.

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Версия на английском языке Russia’s losses exceed 30,000, says Ukrainian General Staff
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "İndiyədək Rusiyanın 30 350 hərbçisi zərərsizləşdirilib"

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