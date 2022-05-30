Генштаб Украины: Потери российских военных составили около 30 350

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 350 российских военных. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли около 30 350 российских военных. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что общие боевые потери ВС России на 30 мая ориентировочно составили: 1349 танков, 3282 боевых бронированных машин, 643 артиллерийских систем, 205 РСЗО, 93 средства ПВО, 207 самолетов, 174 вертолета, 507 БПЛА, 13 кораблей и катеров

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Запорожском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении Генштаба Украины.