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Генштаб Украины назвал новые потери России

Генштаб Украины назвал новые потери России Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 российских военнослужащих и сбили три вертолета.
В регионе
25 августа 2022 г. 11:07
Генштаб Украины назвал новые потери России

Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 российских военнослужащих и сбили три вертолета.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны около 45 850 своих военных.

По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери ВС РФ с 24 февраля по 25 августа ориентировочно составили: личного состава - около 45850 (+150) человек, танков - 1929 (+5) ед, боевых бронированных машин - 4245 (+2) ед, артиллерийских систем - 1037 (+1) ед, РСЗО - 272 (+6) ед, средства ПВО - 148 (+1) ед, самолетов - 234 (+0) ед, вертолетов - 202 (+3) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9), крылатых ракет - 196 (+0), кораблей / катеров - 15 (+0) ЕД, специальной техники - 99 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери ВС России понесли на Донецком направлении.

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Версия на английском языке General Staff of Ukraine discloses Russia's losses
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərini açıqlayıb

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