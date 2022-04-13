Генштаб Украины: c начала боевых действий уничтожено 739 российских танков

Объявлено количество личного состава и техники, потерянных Вооруженными силами России в Украине к настоящему времени.

Объявлено количество личного состава и техники, потерянных Вооруженными силами России в Украине к настоящему времени.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, около 19 800 российских военнослужащих были обезврежены.

Общие боевые потери российской стороны с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили около 19800 человек личного состава, 739 единиц танков, 358 единиц артиллерийских систем, 115 единиц РСЗО, 64 единиц ПВО, 158 единиц самолетов, 143 единиц вертолетов, 1429 единиц автомобильной техники, 7 единиц кораблей /катеров, 76 цистерн с ГСМ – 76, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.