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Генштаб Украины: c начала боевых действий уничтожено 739 российских танков

Генштаб Украины: c начала боевых действий уничтожено 739 российских танков Объявлено количество личного состава и техники, потерянных Вооруженными силами России в Украине к настоящему времени.
В регионе
13 апреля 2022 г. 11:31
Генштаб Украины: c начала боевых действий уничтожено 739 российских танков

Объявлено количество личного состава и техники, потерянных Вооруженными силами России в Украине к настоящему времени.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, около 19 800 российских военнослужащих были обезврежены.

Общие боевые потери российской стороны с 24.02 по 13.04 ориентировочно составили около 19800 человек личного состава, 739 единиц танков, 358 единиц артиллерийских систем, 115 единиц РСЗО, 64 единиц ПВО, 158 единиц самолетов, 143 единиц вертолетов, 1429 единиц автомобильной техники, 7 единиц кораблей /катеров, 76 цистерн с ГСМ – 76, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, 25 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces destroyed 736 Russian tanks so far – General Staff 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "İndiyədək Rusiyanın 739 tankı məhv edilib"

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