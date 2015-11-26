Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Генштаб Турции предоставил военному атташе России данные об инциденте с Су-24.

Как передает Report со ссылкой на CNN Turk, согласно заявлению генштаба, атташе России был проинформирован о деталях произошедшего с использованием данных радаров, после чего стороны обменялись мнениями.

Ранее Турция заявила о проведении консультации с военным атташе России по крушению Су-24.

Турецкие военные уточнили, что готовы ко всем видам сотрудничества по данному вопросу.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким самолетом в 1 км от границы с Турцией, в сирийской Латакии. Турецкая сторона ранее не раз выносила России предупреждения о нарушении воздушного пространства в ходе военной операции в Сирии. Российская сторона настаивает, что бомбардировщик не нарушал воздушного пространства Турции.