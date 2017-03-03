Генштаб России и НАТО впервые провели переговоры после заморозки отношений

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом впервые после решения альянса о заморозке отношений с Россией. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, а также перспективам восстановления взаимодействия по военной линии Кроме того, Герасимов и Павел обсудили предотвращение инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых министерством обороны России.