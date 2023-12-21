О нас

Генштаб РФ: Москва продолжает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном

Генштаб РФ: Москва продолжает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном Москва продолжает работу по разрешению наиболее острых противоречий между Арменией и Россией, а также заключению мирного договора между Баку и Ереваном.
В регионе
21 декабря 2023 г. 14:32
Генштаб РФ: Москва продолжает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном

Москва продолжает работу по разрешению наиболее острых противоречий между Арменией и Россией, а также заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, выступая на брифинге для иностранных военных атташе.

Герасимов отметил, что Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий.

"На Южном Кавказе обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации", - заявил Герасимов.

По его словам, российский воинский контингент продолжает выполнять задачи в Карабахе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian General Staff: Moscow continues efforts to conclude Baku-Yerevan peace treaty
Версия на азербайджанском языке Valeri Gerasimov: "Moskva Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması üzərində işləyir"

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi