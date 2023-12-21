Генштаб РФ: Москва продолжает усилия для заключения мира между Баку и Ереваном

Москва продолжает работу по разрешению наиболее острых противоречий между Арменией и Россией, а также заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Москва продолжает работу по разрешению наиболее острых противоречий между Арменией и Россией, а также заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, выступая на брифинге для иностранных военных атташе.

Герасимов отметил, что Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий.

"На Южном Кавказе обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации", - заявил Герасимов.

По его словам, российский воинский контингент продолжает выполнять задачи в Карабахе.