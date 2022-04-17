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Генштаб назвал потери России: около 20 300 военных и свыше 2 тыс. бронемашин

Генштаб назвал потери России: около 20 300 военных и свыше 2 тыс. бронемашин С начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.
В регионе
17 апреля 2022 г. 11:22
Генштаб назвал потери России: около 20 300 военных и свыше 2 тыс. бронемашин

С начала полномасштабной войны против Украины, российская армия потеряла около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

Личный состав - около 20 300 человек

Танки - 773

Боевые бронированные машины - 2002

Артиллерийские системы - 376

РСЗО - 127

Средства ПВО - 66

Самолеты - 165

Вертолеты - 146

Автомобильная техника - 1471

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 148

Специальная техника - ​​27

Пусковые установки ОТРК - 4.

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Версия на английском языке Ukraine's General Staff reveals Russia's losses: About 20,300 servicemen, over 2,000 armored vehicles
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb

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