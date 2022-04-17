Генштаб назвал потери России: около 20 300 военных и свыше 2 тыс. бронемашин

С начала полномасштабной войны против Украины, российская армия потеряла около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.
Как передает Report, об этом сообщается на
Общие боевые потери РФ:
Личный состав - около 20 300 человек
Танки - 773
Боевые бронированные машины - 2002
Артиллерийские системы - 376
РСЗО - 127
Средства ПВО - 66
Самолеты - 165
Вертолеты - 146
Автомобильная техника - 1471
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 148
Специальная техника - 27
Пусковые установки ОТРК - 4.