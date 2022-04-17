Генштаб назвал потери России: около 20 300 военных и свыше 2 тыс. бронемашин

Генштаб назвал потери России: около 20 300 военных и свыше 2 тыс. бронемашин

С начала полномасштабной войны России против Украины противник потерял около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин.

https://static.report.az/photo/83b2a6df-844e-351f-8f4b-e0cc3739b14d.jpg https://static.report.az/photo/83b2a6df-844e-351f-8f4b-e0cc3739b14d.jpg

С начала полномасштабной войны против Украины, российская армия потеряла около 20 300 военнослужащих убитыми. Также уничтожено свыше 2 000 бронемашин. Как передает Report, об этом сообщается на Facebook Генштаба ВСУ. Общие боевые потери РФ: Личный состав - около 20 300 человек Танки - 773 Боевые бронированные машины - 2002 Артиллерийские системы - 376 РСЗО - 127 Средства ПВО - 66 Самолеты - 165 Вертолеты - 146 Автомобильная техника - 1471 Корабли/катера - 8 Цистерны с ГСМ - 76 БПЛА оперативно-тактического уровня - 148 Специальная техника - ​​27 Пусковые установки ОТРК - 4. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram