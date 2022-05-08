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Генштаб назвал потери РФ: около 25 500 военных и 12 кораблей

Генштаб назвал потери РФ: около 25 500 военных и 12 кораблей С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.
В регионе
8 мая 2022 г. 12:23
Генштаб назвал потери РФ: около 25 500 военных и 12 кораблей

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.

Как передает Report, об этом в Facebook отмечает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

Личный состав - около 25 500 (+400)

Танки - 1 130 (+8)

Боевые бронированные машины - 2 741 (+28)

Артиллерийские системы - 509 (+0)

РСЗО - 179 (+7)

Средства ПВО - 86 (+2)

Самолеты - 199 (+0)

Вертолеты - 156 (+1)

Автомобильная техника и автоцистерны - 1 961 (+27)

Корабли/катера - 12 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 360 (+19)

Специальная техника - ​​39 (+1)

Крылатые ракеты - 92 (+2)

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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