Генштаб назвал потери РФ: около 25 500 военных и 12 кораблей

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми около 25 500 военнослужащих. Также по состоянию на 8 мая удалось уничтожить 12 кораблей.
Как передает Report, об этом в
Общие боевые потери армии РФ:
Личный состав - около 25 500 (+400)
Танки - 1 130 (+8)
Боевые бронированные машины - 2 741 (+28)
Артиллерийские системы - 509 (+0)
РСЗО - 179 (+7)
Средства ПВО - 86 (+2)
Самолеты - 199 (+0)
Вертолеты - 156 (+1)
Автомобильная техника и автоцистерны - 1 961 (+27)
Корабли/катера - 12 (+1)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 360 (+19)
Специальная техника - 39 (+1)
Крылатые ракеты - 92 (+2)
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.