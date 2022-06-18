Генштаб: На Харьковском направлении ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ

На Харьковском направлении ВС Украины пытаются прорвать оборону ВС России на Славянском направлении.

На Харьковском направлении ВС Украины пытаются прорвать оборону ВС России на Славянском направлении.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, на данном направлении российские войска пытаются не допустить прорыва и прибегают к обороне.

"С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы противник планирует прокладку дополнительных железнодорожных путей. Российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении основные усилия войска противника продолжают сосредоточивать на ведении наступления в направлении Славянска, бои продолжаются. Армия РФ осуществляла систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснополье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

На Северодонецком направлении противник продолжает бить из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.

Продолжаются боевые действия за Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, ВС РФ обстреливали из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах сел Золотое, Спорное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое. Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы противник понес потери.

На Южнобужском направлении с целью сдерживания наших войск противник обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно войска РФ продолжают минировать опасные участки вдоль реки Ингулец", - сказано в сообщении.