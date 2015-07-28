​Генсек: Турция не просила усиления сил НАТО в стране

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Турция не просила дополнительного военного присутствия НАТО в связи с ситуацией с безопасностью в стране", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам чрезвычайного заседания Североатлантического совета.

"Турция не просила никакого дополнительного военного присутствия НАТО в стране. Мы все знаем, что Турция является верным союзником. Турция имеет очень способные Вооруженные силы, вторую по величине армию в альянсе", - отметил генсек.

НАТО во вторник провела чрезвычайное заседание Североатлантического совета на уровне послов по запросу Турции. Заседание было созвано на основании статьи 4 Вашингтонского договора, которая предполагает консультации в случае, если кто-либо из союзников по НАТО заявит об угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности одной из стран-членов альянса.