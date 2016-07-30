Генсек Совета Европы призвал уважать права человека в Армении

Баку. 30 Июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Тъорборн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с событиями в Ереване.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном СЕ заявлении.

"С обеспокоенностью слежу за происходящими в Армении - стране-члене ЕС событиями, где уже несколько дней вооруженная группа держит заложников в полицейском отделении. Хотел бы напомнить, что в странах, руководствующихся верховенством закона, все проблемы должны решаться путем политического диалога, с уважением норм и стандартов демократии", - говорится в заявлении.

Ягланд призвал все стороны конфликта прекратить "эту опасную ситуацию и вернуться к применению демократических средств".

"Демократия, верховенство прав человека и закона должны превалировать. Свобода собраний должна полноценно уважаться", - отметил генсек СЕ.