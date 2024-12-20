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Генсек Совета Европы: Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об "иноагентах"

Генсек Совета Европы: Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об "иноагентах" Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об "иноагентах", вызвавший волну протестов в стране.
В регионе
20 декабря 2024 г. 13:43
Генсек Совета Европы: Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об иноагентах

Власти Грузии пообещали внести поправки в закон об "иноагентах", вызвавший волну протестов в стране.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил генсек Совета Европы Ален Берсе.

По его словам, для определения поправок будет создана совместная с Советом Европы рабочая группа.

"Приветствую заверения правительства Грузии в том, что будут внесены поправки в закон о так называемом иностранном влиянии. Сейчас мы создадим рабочую группу с экспертами Грузии и Совета Европы, а также Венецианской комиссии, чтобы определить изменения, которые будут сделаны в этом законе", - отметил он.

Напомним, что в рамках принятого закона в Минюст Грузии создал специальный реестр для регистрации финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций. По данным на 1 сентября, уже 320 НПО подали заявку для регистрации. За отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки предусматривается штраф в размере 25 тыс. лари (9,2 тыс. долларов).

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Версия на английском языке Council of Europe Sec.-Gen.: Georgian authorities promised to amend 'foreign agents' law

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