Генсек Совета Европы прибыла в Киев

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину с визитом.
Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом написала в Twitter первый замминистра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.
"Рады приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерба, нанесенного Россией", - написала Джапарова.
Она также сообщила, что вместе с Пейчинович-Бурич были обсуждены дальнейшие шаги, необходимые для "привлечения российских военных преступников к ответственности".