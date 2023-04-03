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Генсек Совета Европы прибыла в Киев

Генсек Совета Европы прибыла в Киев Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину с визитом.
В регионе
3 апреля 2023 г. 10:33
Генсек Совета Европы прибыла в Киев

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Украину с визитом.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом написала в Twitter первый замминистра иностранных дел Украины Эмина Джапарова.

"Рады приветствовать генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерба, нанесенного Россией", - написала Джапарова.

Она также сообщила, что вместе с Пейчинович-Бурич были обсуждены дальнейшие шаги, необходимые для "привлечения российских военных преступников к ответственности".

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