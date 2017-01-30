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    Генеральный секретарь Совета Европы прибыл в Грузию

    В Тбилиси состоялась встреча Турбьерн Ягланда с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд находится с официальным визитом в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, сегодня состоялась встреча генсека с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. После встречи в МИД состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел и генерального секретаря Совета Европы.

    По информации пресс-службы министерства иностранных дел, в рамках визита Турбьерн Ягланд также встретится с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии, министром юстиции и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства.

    Глава Совета Европы также проведет официальные встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.

    В рамках визита Ягланда будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Грузией и Советом Европы, а также  план действий Совета Европы на 2016-2019 гг.. 

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