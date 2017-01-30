Генеральный секретарь Совета Европы прибыл в Грузию

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд находится с официальным визитом в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, сегодня состоялась встреча генсека с главой МИД Грузии Михаилом Джанелидзе. После встречи в МИД состоится совместная пресс-конференция министра иностранных дел и генерального секретаря Совета Европы.

По информации пресс-службы министерства иностранных дел, в рамках визита Турбьерн Ягланд также встретится с президентом, премьер-министром, председателем парламента Грузии, министром юстиции и госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства.

Глава Совета Европы также проведет официальные встречи с представителями законодательной и исполнительной власти Грузии.

В рамках визита Ягланда будут рассмотрены вопросы сотрудничества между Грузией и Советом Европы, а также план действий Совета Европы на 2016-2019 гг..