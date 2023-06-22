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Генсек Совбеза Турции и премьер Грузии обсудили углубление стратегического партнерства

Генсек Совбеза Турции и премьер Грузии обсудили углубление стратегического партнерства Стратегическое партнерство и дальнейшие перспективы сотрудничества Грузии и Турции обсудили в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу.
В регионе
22 июня 2023 г. 17:32
Генсек Совбеза Турции и премьер Грузии обсудили углубление стратегического партнерства

Стратегическое партнерство и дальнейшие перспективы сотрудничества Грузии и Турции обсудили в Тбилиси премьер-министр Ираклий Гарибашвили и генсек Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

Стороны отметили важность дальнейшего углубления двустороннего стратегического партнерства не только в политическом и экономическом направлении, но и в сфере безопасности.

Премьер-министр Грузии и генсек Совета нацбезопасности Турции подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в данном направлении с точки зрения обеспечения стабильного и устойчивого развития региона.

Гаджимуфтуоглу подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также ее евроатлантической интеграции. Беседа коснулась обстановки безопасности в регионе, текущих вызовов и мирных путей их решения.

Стороны особо отметили важность сотрудничества между Грузией и Турцией для устойчивого и стабильного развития региона. Была выражена готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в сфере экономики, торговли, безопасности.

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