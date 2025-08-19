Генсек СНГ: Договоренности в Вашингтоне станут основой для мирного договора между Баку и Ереваном

В СНГ надеются, что подписанные в Вашингтоне 8 августа между Азербайджаном и Арменией документы послужат основой для мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев перед очередным заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ.

"Как в свое время мы все в странах Содружества с удовлетворением восприняли подписание договора о межгосударственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, так и сейчас мы с большим удовлетворением восприняли в странах Содружества подписание этой совместной декларации. Полагаем, что это один из этапов на пути к окончательному регулированию разногласий и достижению мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.