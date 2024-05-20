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Генсек ШОС выразил обеспокоенность по поводу инцидента с вертолетом Раиси

Генсек ШОС выразил обеспокоенность по поводу инцидента с вертолетом Раиси Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин выразил обеспокоенность по поводу инцидента с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси.
В регионе
20 мая 2024 г. 10:14
Генсек ШОС выразил обеспокоенность по поводу инцидента с вертолетом Раиси

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин выразил обеспокоенность по поводу инцидента с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ШОС.

Чжан Мин, находящийся в Астане для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, в телефонном разговоре с послом Ирана в КНР Мухсеном Бахтиёром обсудил жесткую посадку вертолета Раиси.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников.

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Версия на английском языке SCO Secretary General expresses concern about chopper incident in Iran

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