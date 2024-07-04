Генсек ШОС: Дальнейшее расширение ШОС обсуждается в рамках совершенствования организации

Расширение членства - это не цель, преследуемая Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Расширение членства - это не цель, преследуемая Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом заявил генсек ШОС Чжан Мин агентству "Казинформ".

"На данный момент вопрос о том, кто станет 11-м членом ШОС, остро не стоит на повестке дня ШОС. Мы получили от ряда стран заявки на получение статуса партнера по диалогу, а также заявки на повышение статуса наблюдателя от некоторых партнеров по диалогу. Все эти вопросы обсуждаются в контексте совершенствования деятельности организации", - сказал он.

Генсек напомнил, что процесс вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена был запущен на Самаркандском саммите в 2022 году.

Отметим, что в ходе сегодняшнего саммита ШОС в Астане Беларусь стала полноправным членом.