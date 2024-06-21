Генсек: Рассчитываем, что Ереван официально прояснит свой статус в ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что Армения официально прояснит свой статус Армении в структуре.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что Армения официально прояснит свой статус Армении в структуре.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел организации.

"Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию, и будет официальное решение - быть в составе организации или не быть", - сказал он.

Ранее премьер Никол Пашинян неоднократно говорил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Между тем, по словам Тасмагамбетова, ОДКБ сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается союзником организации.