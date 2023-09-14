Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего

Средний коридор, включая Зангезурский коридор, открывает возможности для будущего в качестве транзитного узла между Европой и Азией.

Средний коридор, включая Зангезурский коридор, открывает возможности для будущего в качестве транзитного узла между Европой и Азией.

Об этом турецкому бюро Report заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в кулуарах мультимодального форума ОТГ по транспорту и логистике в Стамбуле.

K.Омуралиев отметил, что страны-члены и наблюдатели ОТГ занимают важную позицию вдоль транспортных, торговых и энергетических маршрутов, соединяющих восток и запад, север и юг.

По словам генсека, недавние геополитические изменения в этой связи повысили важность Среднего коридора как в контексте расстояния, так и времени и безопасности грузоперевозок: “Железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Зангезурский коридор откроют возможности для наших стран стать транзитным узлом между Европой и Азией. Поэтому развитие сотрудничества в области транспорта между членами и наблюдателями организации всегда было главным приоритетом, как отмечено в учредительных документах нашей организации”.