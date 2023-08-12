О нас

Генсек ОТГ встретился с вице-президентом Турции

Генсек ОТГ встретился с вице-президентом Турции Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции Джовдетом Йылмазом.
В регионе
12 августа 2023 г. 00:26
Генсек ОТГ встретился с вице-президентом Турции

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции Джовдетом Йылмазом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте организации.

На встрече, состоявшейся в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле, стороны обменялись мнениями по вопросам повестки дня ОТГ и сотрудничества между государствами-членами, в частности, в экономической, торговой, транспортной и таможенной сферах.

Генсек проинформировал вице-президента о последних мероприятиях Организации, в том числе о подготовке к предстоящему Х саммиту ОТГ.

Вице-президент Джовдет Йылмаз еще раз подчеркнул твердую приверженность Турции многостороннему сотрудничеству в рамках ОТГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi Türkiyənin vitse-prezidenti ilə görüşüb

Другие новости из категории

Белый дом: Иран не сможет потратить $6 млрд за освобожденных американцев на военные нужды
Белый дом: Иран не сможет потратить $6 млрд за освобожденных американцев на военные нужды
11 августа 2023 г. 23:57
СМИ: Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана
СМИ: Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана
11 августа 2023 г. 22:36
Пашинян: В Армении годами строится здание, которое в других странах возводится за несколько дней
Пашинян: В Армении годами строится здание, которое в других странах возводится за несколько дней
11 августа 2023 г. 19:55
Популярный у туристов мост в Стамбуле закроют для усиления сейсмоустойчивости
Популярный у туристов мост в Стамбуле закроют для усиления сейсмоустойчивости
11 августа 2023 г. 17:40
По делу о гибели солдата-срочника в Армении задержаны двое его сослуживцев
По делу о гибели солдата-срочника в Армении задержаны двое его сослуживцев
11 августа 2023 г. 17:14
Кулеба: Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно
Кулеба: Контрнаступление ВСУ идет медленно, но стабильно
11 августа 2023 г. 16:23
Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность
Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность
11 августа 2023 г. 15:48
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Лукашенко: Я поручал связаться с польской стороной для налаживания диалога
Лукашенко: Я поручал связаться с польской стороной для налаживания диалога
11 августа 2023 г. 14:11
Канцлер Германии выдвинул условия для предоставления Украине ракет Taurus
Канцлер Германии выдвинул условия для предоставления Украине ракет Taurus
11 августа 2023 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi