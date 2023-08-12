Генсек ОТГ встретился с вице-президентом Турции

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции Джовдетом Йылмазом.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с вице-президентом Турции Джовдетом Йылмазом.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении на сайте организации.

На встрече, состоявшейся в президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле, стороны обменялись мнениями по вопросам повестки дня ОТГ и сотрудничества между государствами-членами, в частности, в экономической, торговой, транспортной и таможенной сферах.

Генсек проинформировал вице-президента о последних мероприятиях Организации, в том числе о подготовке к предстоящему Х саммиту ОТГ.

Вице-президент Джовдет Йылмаз еще раз подчеркнул твердую приверженность Турции многостороннему сотрудничеству в рамках ОТГ.