Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Кыргызстана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в рамках III Анталийского дипломатического форума.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в рамках III Анталийского дипломатического форума.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызской Республики (КР).

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимной деятельности Бишкека в рамках ОТГ, текущая деятельность секретариата, а также дальнейшие планы организации.

При этом было уделено внимание запланированным в КР в этом году мероприятиям, в том числе проведению очередного 11-го Саммита глав государств ОТГ.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшей интенсивной деятельности в направлении продвижения актуальных вопросов сотрудничества Кыргызстана в рамках ОТГ.