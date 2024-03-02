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Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Кыргызстана

Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в рамках III Анталийского дипломатического форума.
В регионе
2 марта 2024 г. 04:19
Генсек ОТГ встретился с министром иностранных дел Кыргызстана

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубаничбек Омуралиев встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в рамках III Анталийского дипломатического форума.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Кыргызской Республики (КР).

В ходе встречи обсуждены вопросы взаимной деятельности Бишкека в рамках ОТГ, текущая деятельность секретариата, а также дальнейшие планы организации.

При этом было уделено внимание запланированным в КР в этом году мероприятиям, в том числе проведению очередного 11-го Саммита глав государств ОТГ.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшей интенсивной деятельности в направлении продвижения актуальных вопросов сотрудничества Кыргызстана в рамках ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın XİN başçısı TDT-nin Baş katibi ilə Təşkilatın cari fəaliyyətini müzakirə edib

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