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Генсек ОТГ: Углубление отношений между тюркскими государствами является главным приоритетом

Генсек ОТГ: Углубление отношений между тюркскими государствами является главным приоритетом 09:58
В регионе
14 марта 2024 г. 10:27
Генсек ОТГ: Углубление отношений между тюркскими государствами является главным приоритетом

Дальнейшее углубление отношений между тюркскими государствами - один из наших главных приоритетов.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев заявил, выступая на проходящей в Баку международной конференции "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия тюркского мира – с точки зрения ЮНЕСКО".

"Каждый из нас должен сделать все возможное для развития отношений между тюркскими государствами. С момента своего основания ОТГ удалось наладить тесное сотрудничество в политической, экономической, образовательной, культурной, туристической, медицинской и других сферах. Дальнейшее углубление отношений между тюркскими государствами - один из наших главных приоритетов. В частности, программа "Видение тюркского мира 2040" предполагает развитие культурных связей стран ОТГ", - сказал он.

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Версия на английском языке OTS Secretary-General: Deepening of relations between Turkic states is one of our priorities
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi: Türk dövlətləri arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsi əsas prioritetdir

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