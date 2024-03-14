Генсек ОТГ: Углубление отношений между тюркскими государствами является главным приоритетом

09:58

Дальнейшее углубление отношений между тюркскими государствами - один из наших главных приоритетов.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев заявил, выступая на проходящей в Баку международной конференции "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия тюркского мира – с точки зрения ЮНЕСКО".

"Каждый из нас должен сделать все возможное для развития отношений между тюркскими государствами. С момента своего основания ОТГ удалось наладить тесное сотрудничество в политической, экономической, образовательной, культурной, туристической, медицинской и других сферах. Дальнейшее углубление отношений между тюркскими государствами - один из наших главных приоритетов. В частности, программа "Видение тюркского мира 2040" предполагает развитие культурных связей стран ОТГ", - сказал он.