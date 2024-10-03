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Генсек ОТГ поздравил тюркский мир по случаю годовщины подписания Нахчыванского соглашения

Генсек ОТГ поздравил тюркский мир по случаю годовщины подписания Нахчыванского соглашения Мы с гордостью отмечаем 15-ю годовщину подписания Нахчыванского соглашения, которым была учреждена Организация тюркских государств (ОТГ).
В регионе
3 октября 2024 г. 00:30
Генсек ОТГ поздравил тюркский мир по случаю годовщины подписания Нахчыванского соглашения

Мы с гордостью отмечаем 15-ю годовщину подписания Нахчыванского соглашения, которым была учреждена Организация тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании Генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

Он отметил, что 3 Октября также отмечается День сотрудничества тюркских государств.

"В эту знаменательную дату я с большой гордостью передаю свои сердечные поздравления нашим братьям и сестрам по всему тюркскому миру. <...> Наше единство, основанное на общем языке, истории и традициях, крепнет из года в год. Организация тюркских государств стала краеугольным камнем для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной, а также социальной сферах, расширяясь и охватывая 30 областей взаимодействия", - отмечается в поздравлении.

В послании также подчеркивается, что благодаря ключевым инициативам в области транспорта, энергетики, цифровизации и мер по борьбе с изменением климата, ОТГ нацелена на еще большие успехи.

"Вместе мы сильнее!", - заключил Кубанычбек Омуралиев.

Напомним, что в этот день, 15 лет назад, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция подписали Нахчыванское соглашение, которое стало учредительным документом Тюркского совета. 30 апреля 2018 года Узбекистан официально стал полноправным членом Совета, в том же году статус государства-наблюдателя получила Венгрия. 12 ноября 2021 года Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств. На этом же саммите в члены ОТГ в статусе наблюдателя был принят Туркменистан.

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