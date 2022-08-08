Генсек ООН призвал открыть экспертам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС

В ООН выразили надежду, что обстрелы Запорожской АЭС в Украине прекратятся, и МАГАТЭ получит доступ на станцию.

В ООН выразили надежду, что обстрелы Запорожской АЭС в Украине прекратятся, и МАГАТЭ получит доступ на станцию.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш снова заявил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", - сказал он.

Гутерриш также заявил, что в случае применения Россией ядерного вооружения, то, "скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать".