Генсек ООН Гутерриш принял участие в инспекции в стамбульском порту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в инспекции в порту Зейпорт в Стамбуле судна SSI INVINCIBLE II, которое отправится отсюда в Украину.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в инспекции в порту Зейпорт в Стамбуле судна SSI INVINCIBLE II, которое отправится отсюда в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой агентство "Анадолу", Гутерриш прибыл в стамбульский район Зейтинбурну в сопровождении своей команды.

Хотя Гутерриш на служебном катере направился к судну, он не участвовал в бортовых проверках.

Судно SSI INVINCIBLE II, прошедшее осмотр в порту Зейпорт, отправится в украинский порт Черноморск за очередной партией зерновых.