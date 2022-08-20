Генсек ООН Гутерриш принял участие в инспекции в стамбульском порту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в инспекции в порту Зейпорт в Стамбуле судна SSI INVINCIBLE II, которое отправится отсюда в Украину.
Как сообщает Report со ссылкой агентство "Анадолу", Гутерриш прибыл в стамбульский район Зейтинбурну в сопровождении своей команды.
Хотя Гутерриш на служебном катере направился к судну, он не участвовал в бортовых проверках.
Судно SSI INVINCIBLE II, прошедшее осмотр в порту Зейпорт, отправится в украинский порт Черноморск за очередной партией зерновых.