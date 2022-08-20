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Генсек ООН Гутерриш принял участие в инспекции в стамбульском порту

Генсек ООН Гутерриш принял участие в инспекции в стамбульском порту Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в инспекции в порту Зейпорт в Стамбуле судна SSI INVINCIBLE II, которое отправится отсюда в Украину.
В регионе
20 августа 2022 г. 16:28
Генсек ООН Гутерриш принял участие в инспекции в стамбульском порту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в инспекции в порту Зейпорт в Стамбуле судна SSI INVINCIBLE II, которое отправится отсюда в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой агентство "Анадолу", Гутерриш прибыл в стамбульский район Зейтинбурну в сопровождении своей команды.

Хотя Гутерриш на служебном катере направился к судну, он не участвовал в бортовых проверках.

Судно SSI INVINCIBLE II, прошедшее осмотр в порту Зейпорт, отправится в украинский порт Черноморск за очередной партией зерновых.

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