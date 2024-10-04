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Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани.
В регионе
4 октября 2024 г. 18:55
Генсек ООН примет участие в саммите БРИКС в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

"В саммите БРИКС в качестве приглашенного лица примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Мы рассчитываем, что на саммите будут достигнуты важные договоренности, чтобы все цели повестки устойчивого развития - 2030 были достигнуты и сделали жизнь на нашей планете безопасной и благополучной", - заявил собеседник агентства.

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Версия на английском языке UN Secretary-General to attend BRICS summit in Kazan

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