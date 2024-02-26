Генсек ООН предупредил о риске эскалации конфликта в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег от эскалации кризиса в Украине.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег от эскалации кризиса в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на брифинге в Женеве, он подчеркнул, что к такому развитию событий может привести тот факт, что конфликт приобретает продолжительный характер, а это выливается в использование большего количества оружия.

Отвечая на вопрос о возможном вступлении в конфликт стран НАТО, Гутерриш пояснил: "Я не ссылался на втягивание других государств в войну как таковую". "Очевидно, что это тот конфликт, который продолжается и продолжается, а когда конфликт продолжается, то всегда есть риск эскалации", - подчеркнул он. "Может быть использовано больше оружия, что крайне опасно", - констатировал генсек.

Он отметил приверженность ООН оказанию поддержки "любым серьезным усилиям ради мира" в Украине. По словам Гутерриша, всемирная организация в настоящий момент считает своими приоритетами оказание гуманитарной помощи и восстановление свободы навигации в Черном море.