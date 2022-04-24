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Генсек ООН посетит Турцию 25 апреля

Генсек ООН посетит Турцию 25 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 25 апреля прибудет в Анкару.
В регионе
24 апреля 2022 г. 05:16
Генсек ООН посетит Турцию 25 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 25 апреля прибудет в Анкару.

Как передает Report, об этом сообщили в офисе главы всемирной организации.

Гутерриш планирует встретиться в Турции с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Темы предстоящих переговоров пока не обозначены.

26 апреля генеральный секретарь ООН отправится с визитом в Москву. Он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и будет принят главой государства Владимиром Путиным.

28 апреля Гутерриш совершит визит на Украину и проведет переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

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