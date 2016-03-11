Генсек ООН призвал Тегеран не допустить роста напряженности в регионе

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В связи с информацией о том, что вооруженные силы Ирана провели испытательные запуски баллистических ракет, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Тегеран проявить сдержанность и не допустить роста напряженности в регионе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом говорится в заявлении Пан Ги Муна.

Глава ООН напомнил, что после объявления "Дня начала реализации" Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) Совет Безопасности принял резолюцию об отмене санкций в отношении Ирана.

План был принят в июле 2015 года Ираном и "Группой шести" - Германией, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и США.

"Генеральный секретарь ООН призвал Иран не прибегать к какой-либо деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, в том числе не прибегать к запуску таких ракет", - говорится в заявлении.

Он отметил, что Совет Безопасности будет проверять информацию относительно соблюдения его резолюции 2231.