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Генсек ООН осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты

Генсек ООН осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
В регионе
25 марта 2022 г. 06:14
Генсек ООН осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 24 марта 2022 года", - указывается в документе. Генсек всемирной организации подчеркнул, что пуск стал "очередным нарушением объявленного в 2018 году КНДР моратория на такие запуски и резолюций Совета Безопасности ООН".

По оценке Гутерриша, ракетный запуск грозит "значительной эскалацией в регионе". "Генеральный секретарь призывает КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных шагов", - указывается в документе. Генсек ООН подтвердил свою приверженность сотрудничеству со всеми сторонами в поиске мирного решения вопроса полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".

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