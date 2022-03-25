Генсек ООН осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 24 марта 2022 года", - указывается в документе. Генсек всемирной организации подчеркнул, что пуск стал "очередным нарушением объявленного в 2018 году КНДР моратория на такие запуски и резолюций Совета Безопасности ООН".
По оценке Гутерриша, ракетный запуск грозит "значительной эскалацией в регионе". "Генеральный секретарь призывает КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных шагов", - указывается в документе. Генсек ООН подтвердил свою приверженность сотрудничеству со всеми сторонами в поиске мирного решения вопроса полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".