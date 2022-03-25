Генсек ООН осудил проведенный КНДР запуск баллистической ракеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь решительно осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 24 марта 2022 года", - указывается в документе. Генсек всемирной организации подчеркнул, что пуск стал "очередным нарушением объявленного в 2018 году КНДР моратория на такие запуски и резолюций Совета Безопасности ООН".

По оценке Гутерриша, ракетный запуск грозит "значительной эскалацией в регионе". "Генеральный секретарь призывает КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных шагов", - указывается в документе. Генсек ООН подтвердил свою приверженность сотрудничеству со всеми сторонами в поиске мирного решения вопроса полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".