Генсек ООН осудил нападение на генконсульство США в Стамбуле и другие атаки в Турции

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил серию атак в Турции, в том числе нападение на генеральное консульство США в Стамбуле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава всемирной организации призвал как можно скорее привлечь виновных в этих преступных деяниях к правосудию, сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает совершенную сегодня серию террористических атак, в том числе на сотрудников сил безопасности - как в Стамбуле, так и в юго-восточных провинциях, а также нападение на консульство США в Стамбуле. Он крайне озабочен насилием", - сказал Дюжаррик. По его словам, Пан Ги Мун выражает соболезнования народу и правительству Турции. "Он надеется, что совершившие атаки будут вскоре привлечены к правосудию", - добавил он.

В понедельник два преступника совершили вооруженное нападение на сотрудников правопорядка, дежуривших возле здания американского генконсульства, расположенного в стамбульском районе Сарыер. Нападавшие были арестованы.

Ранее стамбульском районе Султанбейли был взорван автомобиль возле полицейского участка. В турецкой провинции Ширнак, граничащей с Ираком и Сирией, боевики Рабочей партии Курдистана подорвали самодельную мину во время проезда бронированного автомобиля полиции. В результате четыре полицейских погибли, один пострадал. В этой же провинции террористы обстреляли военно-транспортный вертолет армии. По уточненным данным, один солдат погиб, семь пострадали.