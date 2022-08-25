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Генсек ООН обсудил с главой МИД Ирана восстановление ядерной сделки

Генсек ООН обсудил с главой МИД Ирана восстановление ядерной сделки Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону пути возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В регионе
25 августа 2022 г. 22:04
Генсек ООН обсудил с главой МИД Ирана восстановление ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону пути возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана. Стороны обсудили Совместный всеобъемлющий план действий, - сказал он. - Позиция генсека организации заключается в том, чтобы все стороны работали над восстановлением соглашения".

"Мы очень надеемся, что все стороны достигнут договоренности", - подчеркнул представитель ООН.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi İranın XİN rəhbərilə nüvə sazişinin bərpasını müzakirə edib

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