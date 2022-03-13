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Генсек ООН обсудил с Эрдоганом инициативы по урегулированию в Украине

Генсек ООН обсудил с Эрдоганом инициативы по урегулированию в Украине Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом различные инициативы по урегулированию кризиса на Украине.
В регионе
13 марта 2022 г. 18:26
Генсек ООН обсудил с Эрдоганом инициативы по урегулированию в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом различные инициативы по урегулированию кризиса на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении офиса генсекретаря.

Гутерриш "выразил признательность Эрдогану за посреднические усилия между Россией и Украиной".

Стороны "обсудили различные инициативы по прекращению конфликта, поскольку мир является самой важной целью".

Гутерриш и Эрдоган рассмотрели вопросы ядерной безопасности, а также влияние кризиса на продовольственную и энергетическую безопасность в мире.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Ərdoğanla Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib

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