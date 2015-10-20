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    Генсек ООН обеспокоен казнью двух несовершеннолетних в Иране

    Только в этом году, по сообщениям, в Иране было совершенно более 700 казней

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун крайне обеспокоен сообщением о том, что на прошлой неделе в Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух несовершеннолетних преступников. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Пан Ги Муна, с которым выступил его пресс-секретарь.

    Пан Ги Мун напомнил иранским властям, что Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Конвенция о правах ребенка запрещают наказание в виде смертной казни за преступления, совершенные лицами в возрасте до 18 лет. 

    "Генеральный секретарь ООН обеспокоен тревожной тенденцией в Иране, отражением которой являются два последних случая. Только в этом году, по сообщениям, в этой стране было совершенно более 700 казней, в том числе 40 публичных. Это самые высокие зарегистрированные цифры случаев казней за последние 12 лет", - говорится в заявлении.

    Глава ООН отметил, что большая часть смертных приговоров в Иране была назначена за преступления, связанные с наркотиками. Они не относятся к категории наиболее тяжких, за которые, в соответствии с международным правом, может применяться высшая мера наказания. 

    Пан Ги Мун напомнил, что ООН выступает против применения смертной казни. Он призвал власти Ирана объявить мораторий на исполнение смертных приговоров.

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