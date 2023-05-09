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Генсек ООН: Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны

Генсек ООН: Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны.
В регионе
9 мая 2023 г. 12:04
Генсек ООН: Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны

Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Pais.

"К сожалению, я считаю, что переговоры о мире сейчас невозможны", - сказал он.

По его словам, "обе стороны убеждены, что могут победить".

"Мы, насколько это возможно, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины.... А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", - констатировал Гутерриш.

Он также подчеркнул, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

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Версия на английском языке UN chief Guterres says peace talks between Ukraine and Russia impossible now

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